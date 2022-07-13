Заявление экс-советника Трампа о подготовке госпереворотов требует анализа – МИД РФ

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Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, file
Заявление помощника бывшего президента США по национальной безопасности Джона Болтона о подготовке госпереворотов за рубежом требует тщательного разбора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Накануне Болтон дал интервью телеканалу CNN. В ходе него ведущий, комментируя захват Капитолия в январе прошлого года, сказал, что для подготовки госпереворота большого ума не нужно. В ответ экс-советник Трампа заявил, что он "как человек, помогавший с планированием государственных переворотов" в других частях света, не согласен с этим утверждением.
"Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты, <...> прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах. Еще раз – не поддержкой, как они раньше говорили, демократических сил, не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее", – сказала дипломат.
По ее словам, следует проанализировать и соответствующим образом отреагировать на слова американского политика, потому что важно знать, в каких еще странах Соединенные Штаты способствовали незаконной смене власти.
Ранее Болтон оценил действия администрации президента Джо Байдена в условиях текущей ситуации на Украине. По его словам, перед обострением конфликта руководству Штатов не стоило говорить о невмешательстве Запада. Теперь же Вашингтон должен выработать новый подход по отношению к Москве, включающий жесткую позицию и поддержку оппозиции.
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