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Президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед обострением конфликта на Украине, заявив, что Запад не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение Redaktionsnetzwerk Deutschland высказал бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.
По его мнению, для безопасности Украины и мира в целом было бы лучше, если бы Байден в последние месяцы не отвечал на вопрос о возможном участии Запада в конфликте.
"Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва", – считает Болтон.
Он также считает, что по отношению к России необходимо выработать новый подход, схожий на стратегию Рональда Рейгана. По его словам, нужно объединить жесткую позицию и поддержку оппозиции.
"Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации", – заключил Болтон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет инициаторов в налаживании отношений с Западом. При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами. По мнению Лаврова, поведение западных стран показывает их ненадежность в генерировании основных валют, партнерстве по экономике и хранении золотовалютных резервов.
Политолог оценил слова Лаврова о создании Западом украинского кризиса
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