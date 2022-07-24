Трамп заявил, что Байден превратил США в нищую страну

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в нищую страну, которая вынуждена просить о помощи.

"Всего за два года мы превратились из самой сильной страны <...> в слабую в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. <...> Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых", – сказал он в ходе выступления на студенческой конференции во Флориде.

Политик также выступил с утверждением, что во время его президентства у Соединенных Штатов была "величайшая экономика".

Ранее Трамп назвал США нацией, которая находится в упадке. По его словам, действующие власти напрасно читают нравоучения другим странам, когда невинных американцев убивают на улицах. Он добавил, что закон в Штатах попран, и назвал слабой политику предотвращения преступлений.