Трамп заявил, что определился с участием в президентских выборах в 2024 году

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Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года. Об этом он заявил в интервью изданию Intelligencer.

Он добавил, что мысленно решение уже принято и никакие факторы на него больше не влияют.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.

До этого Трамп назвал США нацией, которая находится в упадке. По его словам, действующие власти напрасно читают нравоучения другим странам, когда невинных американцев убивают на улицах. Бывший американский лидер считает, что закон в Штатах попран. Он также назвал слабой политику предотвращения преступлений.