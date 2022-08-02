Захарова заявила, что Запад игнорирует обстрелы мирного населения Донбасса

Запад игнорирует обстрелы мирного населения Донбасса со стороны ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, западные СМИ не обращают внимания, даже когда украинская армия атакует города запрещенным вооружением, например, минами "Лепестки".

Захаров также подчеркнула, что Москва предостерегает Запад от попыток невыполнения договоренностей по экспорту российского зерна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

