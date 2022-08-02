В МО РФ рассказали о мерах против провокаций на маршруте следования судна с зерном Украины

В Минобороны России рассказали о мерах, которые принимаются против провокаций на маршруте следования судна с украинским зерном, которое 1 августа вышло из порта Одессы.

Судно должно прибыть в Турцию, а после досмотра отправиться в Ливан. Экономический обозреватель Иван Пашков оценил выход этого рейса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

