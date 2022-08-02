Германия планирует отправить на Украину новейшее оружие. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, новинки еще даже не были опробованы немецкими военными. Речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня и зенитных комплексах, радиолокационных станциях контрбатарейной борьбы. Чтобы украинские боевики смогли со всем этим разобраться, их будут обучать на военных базах в Германии.

США, в свою очередь, потратят на поддержку киевского режима еще 550 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи уже одобрили. Эти деньги пойдут на поставку украинским боевикам систем залпового огня и боеприпасов. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского продолжают напоминать о том, что украинская армия постоянно нуждается в новых поставках из Европы и США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

