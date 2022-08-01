В Совфеде пообещали непрямую помощь Белграду в случае обострения ситуации с Косово

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В случае обострения конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово Россия окажет непрямую помощь Белграду, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Это очень опасно, это центр Европы, и (все. – Прим. ред.) может закончиться очень печально, потому что там стоят силы НАТО", – приводит слова Джабарова РИА Новости.
Сенатор выразил мнение, что ситуация способна перерасти в вооруженный конфликт, в который могут оказаться втянуты другие страны, являющиеся союзниками Сербии.
"Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе", – добавил он.
Ранее ведущий научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова выразила мнение, что военного столкновения между Сербией и Косово не будет.
Она отметила, что албанцам сейчас не остается ничего, корме как напоминать о себе Европе и миру постоянными стычками с сербами, проникновением на север, где живет сербское меньшинство, и введением жестких правил, которые бы Белград очень нервировали.
29 июня текущего года кабинет Альбина Курти принял два акта, которые касались не только автомобильных номеров, но и личных документов сербов, выданных Белградом. В начале июля президент Сербии Александар Вучич предостерег, что инициатива Приштины может иметь опасные последствия. Он призвал международное сообщество подключиться к решению вопроса, но не получил обратной связи.
31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.
Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.
Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации.
Политолог рассказал, к чему может привести обострение конфликта в Косове
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