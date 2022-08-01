Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово.

"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный Альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, они будут между собой воевать, а западные страны стоять позади и подавать патроны.

31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать правоохранителям занять административную линию.

Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.

Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации. Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с обострением в Косове.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

