Косово будет напоминать о себе, но войны ждать не стоит – эксперт

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Фото: ТАСС/AP Photo/Visar Kryeziu
Власти самопровозглашенного Косова постоянно напоминают о себе Европе и миру, чтобы добиться независимости, поэтому ситуация периодически обостряется. При этом военного столкновения не будет, считает ведущий научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
"Албанцы (Косово), объявив о своей независимости, вынуждены постоянно напоминать о себе, потому что эту независимость они ждут очень долго, с 2008 года. И на этом пути, конечно, стоит Белград, который не признает независимость своего автономного края", – цитирует Гуськову РИА Новости.
По ее мнению, албанцам сейчас не остается ничего, корме как напоминать о себе Европе и миру постоянными стычками с сербами, проникновением на север, где живет сербское меньшинство, и введением жестких правил, которые бы Белград очень нервировали.
Эксперт отметила, что при этом у Белграда нет физических и моральных средств для того, чтобы сдерживать это наступление албанцев на север Косова. Войти с войсками сербы не могут, поскольку внутри Косова находятся войска НАТО и серьезная полиция.
"Поэтому на серьезные столкновения Белград никогда не пойдет, хотя армию держит в напряжении на юге Сербии... Вопрос остается напряженным, но серьезных военных столкновений ждать не следует", – полагает Гуськова.
Она напомнила, что албанцев поддерживает Евросоюз, который давит на Сербию, чтобы она признала Косово. Эксперт выразила надежду на продолжение переговорного процесса и дипломатических усилий, в том числе российской дипломатии. В то же время она подчеркнула, что, когда истечет новый срок действия в Косове сербских автомобильных номеров и документов, можно ожидать нового обострения.
Ранее власти непризнанного Косова уступили этническому меньшинству, проживающему в крае, в вопросе запрета на сербские автомобильные номера и личные документы. Процедуру введения запрета отложили на месяц – до 1 сентября. При этом решение Приштины о непризнании сербских документов не было отменено, а это, по мнению экспертов, означает, что 31 августа обстановка в Косове может обостриться.
29 июня текущего года кабинет Альбина Курти принял два акта, которые касались не только автомобильных номеров, но и личных документов сербов, выданных Белградом. В начале июля президент Сербии Александар Вучич предостерег, что инициатива Приштины может иметь опасные последствия. Он призвал международное сообщество подключиться к решению вопроса, но не получил обратной связи.
31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.
Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.
Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации. Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с обострением в Косове.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия призывает власти Республики Косово, США и Евросоюз соблюдать права сербского населения края и прекратить провокации. По словам Захаровой, решение Приштины начать с 1 августа принудительную замену личных документов и регистрационных автомобильных номеров местных сербов свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС в Косове.
Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.
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