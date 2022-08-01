Депутат объяснила важность запрета на усыновление детей гражданами недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о запрете усыновления российских детей гражданам недружественных стран необходим из-за отсутствия контроля за судьбами детей-сирот, усыновленных иностранцами. Такое мнение выразила соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в разговоре с "Газетой.ру".

По ее словам, усыновленных детей за рубежом использовали для сексуального или трудового рабства.

"Были моменты, когда ко мне как правозащитнице приходила информация о том, что наших девочек, удочеренных из России, используют в качестве сексуального рабства, что они живут на ферме, там работают, их используют как рабский труд", – рассказала Лантратова.

Депутат уточнила, что попытки получить информацию об упомянутых ситуациях не увенчались успехом. По ее словам, РФ не имеет права рисковать жизнями детей, позволяя провести процедуру усыновления гражданам из недружественных стран. Запрет необходим из-за санкций, которые могут помешать органам опеки осуществлять контроль за дальнейшей судьбой усыновленных, заявила Лантратова.

Ранее стало известно, что гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и размещен в электронной базе.

В тексте документа говорится, что законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России.