Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из России. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и размещен в электронной базе.

"Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России", – говорится в документе.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что возможность усыновления сирот из Донбасса появится после синхронизации законодательств России, ДНР и ЛНР.

Она отметила, что более тысячи детей из сиротских учреждений эвакуированы в РФ, при этом сотни российских семей предложили свою помощь в их усыновлении. Если у несовершеннолетних не осталось родственников в Донбассе, которые готовы их воспитывать, и нет никаких других препятствий, усыновление в российскую семью возможно, объяснила Кузнецова. Однако на законодательном уровне для этого должны быть урегулированы все нюансы.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в России есть много семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из ДНР и ЛНР.