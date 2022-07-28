Депутат оценил предложение расширить права россиян на перевод из иностранных вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива о предоставлении российским студентам, проходящим обучение в недружественных странах, права переводиться в отечественные вузы по желанию является неплохой, однако нуждается в обсуждении, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Об этом сообщает RT.

"Важно, чтобы у тех, кто уже учится в России, были равные возможности с теми, кто хотел бы приехать", – сказал он.

Мажуга отметил, что условия дальнейшего обучения в России должны обсуждаться персонально с каждым студентом. Также депутат напомнил, что сегодня каждый желающий может позвонить на горячую линию Минобрнауки и получить консультацию о возможности продолжения обучения в РФ.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением предоставить гражданам РФ, проходящим обучение в вузах недружественных стран, право переводиться в российские вузы по желанию. Обращение с соответствующей инициативой он направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Власов напомнил, что в настоящее время такое право имеют лишь те россияне, которые были необоснованно отчислены из зарубежных вузов.

