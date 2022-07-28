В ГД предложили расширить права россиян на перевод из иностранных вузов в отечественные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением предоставить гражданам РФ, проходящим обучение в вузах недружественных стран, право переводиться в российские вузы по желанию. Обращение с соответствующей инициативой он направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, сообщает RT.
Власов напомнил, что в марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым обучавшиеся в недружественных странах россияне, необоснованно отчисленные из вузов, получили возможность продолжить обучение в российских университетах на бесплатной основе.
В то же время, как отметил парламентарий, студенты, которые не были отчислены, однако опасаются за свою безопасность и дальнейшее обучение из-за текущей политической обстановки, не могут воспользоваться такой возможностью.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе", – говорится в обращении.
Для студентов, проходивших обучение за рубежом на платной основе, Власов предлагает предоставлять возможность продолжить обучение в России на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы зачислили уже 525 студентов, которых исключили из зарубежных образовательных учреждений. При этом к началу мая российские университеты получили более 1,3 тысячи заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных вузов.
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