Шольц заявил об отправке Киеву вооружения, которого еще нет у немецких ВС

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Германия поставляет Украине настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет даже у Вооруженных сил ФРГ, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Он уточнил, что Берлин отправляет Киеву системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины и боеприпасы, самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные системы и радарные системы артиллерийской наводки.

"Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", – сказал Шольц в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его словам, военные ВСУ проходят в Германии обучение по использованию нового оборудования.

Ранее сообщалось, что жители Германии негативно оценили решение министерства обороны ФРГ о выделении Украине дополнительной помощи и назвали его позорным. Немцы также обвинили власти страны в разжигании конфликта и нежелании разбираться в причинах возникшего кризиса.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

