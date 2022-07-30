Немцев разозлило заявление главы Минобороны ФРГ о выделении Украине дополнительной помощи

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Жители Германии негативно оценили решение Министерства обороны ФРГ о выделении Украине дополнительной помощи.

"Затягивать конфликт – это значит быть его виновником. Если наши власти слишком глупы, чтобы обеспечить свою безопасность при помощи дальновидной политики, то демократия больше не нужна. США приказывают, а мы им подчиняемся", – написал пользователь в Twitter.

Еще один комментатор назвал данное решение позорным.

Немцы также обвинили власти страны в разжигании конфликта и нежелании разбираться в причинах возникшего кризиса.

Ранее сообщалось, что Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

До этого Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

