Германия поставила Украине РСЗО Mars II

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, сообщает Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Кроме того, Украина получила три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.

По данным издания, ФРГ планирует поставить Киеву системы ПВО Iris-T и три танковых тягача.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

До этого Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

