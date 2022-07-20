США планируют предоставить Украине еще четыре комплекса РСЗО

15:36
Фото: ТАСС/Lance Cpl. Brendan Mullin/Zuma
Новый пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече по координации оказания содействия Киеву.
По его словам, американские власти объявят о выделении нового пакета помощи Украине на нынешней неделе. Он будет включать вооружения, боеприпасы и технику.
"Это будет включать в себя еще четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", – приводит слова Остина ТАСС.
Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России.
По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С западных направлений на Украину стали прибывать эшелоны с оружием НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: