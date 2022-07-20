США планируют предоставить Украине еще четыре комплекса РСЗО

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Новый пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече по координации оказания содействия Киеву.

По его словам, американские власти объявят о выделении нового пакета помощи Украине на нынешней неделе. Он будет включать вооружения, боеприпасы и технику.

"Это будет включать в себя еще четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", – приводит слова Остина ТАСС.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России.

По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

