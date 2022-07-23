Помощник Байдена отверг планы США поставлять Украине ракеты ATACMS

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США не намерены поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО HIMARS, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать. К ним относятся ракеты ATACMS, дальность которых составляет 300 километров", – сказал он, выступая на форуме по безопасности Аспенского института, трансляция которого велась в YouTube.

По его словам, позиция американского лидера Джо Байдена заключается в том, что ключевая цель Вашингтона – сделать все для поддержки Киева, но в то же время не допустить обстоятельств, которые могут привести к третьей мировой войне.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передадут Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, стоимость которых составляет порядка 100 миллионов долларов.

Остальная часть пакета военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов. Как ожидается, в него войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

США и другие западные страны увеличили военную помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

