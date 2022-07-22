Власти США отказались отправлять Киеву запрошенные беспилотники – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена отказалась отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Вашингтоне боятся, что эти дроны могут попасть к российским военным. В США также напомнили о необходимости готовить ВСУ к использованию беспилотных аппаратов.

"Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений – от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками", – говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Издание ссылается на заявления официальных лиц Украины, которые заявили, что не так давно ВСУ атаковали свыше 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью ракет большой дальности.

