Украина хочет провести контрнаступление на юге страны – СМИ

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Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание ссылается на заявления официальных лиц Украины, которые заявили, что не так давно ВСУ атаковали свыше 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью ракет большой дальности.

Вместе с тем военные аналитики считают, что говорить о коренном переломе ситуации пока рано. Они также скептически относятся к тому, что поставки Украине современных вооружений смогут изменить ход событий. Кроме того, Запад беспокоится, что воодушевленный поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление.

"Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности (поступающее в страну оружие): сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон", – говорится в газете.

Издание поведало, что украинские власти говорят о планах взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, чтобы перерезать российские пути снабжения. При этом директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас выразил мнение, что в случае неудачного контрнаступления поддержка США и Европы может ослабнуть.

Ранее глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур заявил, что через несколько недель для Украины может открыться возможность для контрнаступления. Он выразил мнение, что российские войска вскоре "выдохнутся". По его словам, в ближайшие недели им будет труднее поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

