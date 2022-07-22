ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных украинским войскам из США, сообщили в Минобороны РФ.
Также уничтожена одна транспортно-заряжающая машина. Такого результата удалось достигнуть с 5 по 20 июля на территории ДНР.
В частности, две пусковые установки HIMARS ликвидировали в районе Малотарановки, одну РСЗО и транспортно-заряжающую машину – в районе Красноармейска. Четвертую пусковую установку уничтожили на восточной окраине Константиновки.
Ранее Соединенные Штаты пообещали передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. На сегодняшний день Украине передали уже 12 систем. Кроме того, украинских бойцов обучают применению этих установок.
В посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России.
По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: