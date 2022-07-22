ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных украинским войскам из США, сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожена одна транспортно-заряжающая машина. Такого результата удалось достигнуть с 5 по 20 июля на территории ДНР.

В частности, две пусковые установки HIMARS ликвидировали в районе Малотарановки, одну РСЗО и транспортно-заряжающую машину – в районе Красноармейска. Четвертую пусковую установку уничтожили на восточной окраине Константиновки.

Ранее Соединенные Штаты пообещали передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. На сегодняшний день Украине передали уже 12 систем. Кроме того, украинских бойцов обучают применению этих установок.

В посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России.

По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

