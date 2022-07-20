США обещали передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS

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Соединенные Штаты обещали передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Милли отметил, что украинских бойцов обучают применению этих установок.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России.

По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.