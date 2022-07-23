США объявили о передаче Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

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Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи передадут Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, стоимость беспилотников составляет порядка 100 миллионов долларов. Остальная часть пакета военной помощи, которую ранее анонсировал президент США Джо Байден, оценивается в 175 миллионов долларов.

Как ожидается, вместе с Phoenix Ghost Вашингтон передаст Киеву четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильную технику.

В общей сложности США оказали Украине военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены продолжать ее наращивать. Об этом ранее сообщили в Пентагоне. Там также заверили, что Вашингтон не передавал Киеву военных самолетов и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.

США и другие западные страны увеличили военную помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

