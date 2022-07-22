США оказали Украине военную помощь на 8,2 млрд долларов – Пентагон

Фото: depositphotos/icholakov01

США оказали Киеву военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Так он прокомментировал планы американской администрации передать Украине очередную партию оружия и боеприпасов.

"Это подводит нас к 8,2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации [Джо] Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Пентагона также сообщил, что Вашингтон не передавал Киеву военных самолетов и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.

Ранее в этот день президент США поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов. Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Вашингтон передаст Киеву 580 беспилотников Phoenix Ghost. Помимо этого, в пакет военной помощи войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

США и другие западные страны увеличили военную помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

