США оказали Украине военную помощь на 8,2 млрд долларов – Пентагон

22 июля, 23:23
Фото: depositphotos/icholakov01
США оказали Киеву военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Так он прокомментировал планы американской администрации передать Украине очередную партию оружия и боеприпасов.
"Это подводит нас к 8,2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации [Джо] Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться", – приводит его слова РИА Новости.
Представитель Пентагона также сообщил, что Вашингтон не передавал Киеву военных самолетов и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.
Ранее в этот день президент США поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов. Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Вашингтон передаст Киеву 580 беспилотников Phoenix Ghost. Помимо этого, в пакет военной помощи войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.
США и другие западные страны увеличили военную помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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