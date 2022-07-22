Байден поручил выделить военную помощь Украине на 175 млн долларов

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
В частности, американский лидер распорядился помочь Киеву в виде оборонной продукции и услуг, военного обучения, подготовки за счет ресурсов Пентагона. Кирби рассказал, что Вашингтон передаст 580 беспилотников Phoenix Ghost. По его словам, стоимость устройств составляет около 100 миллионов долларов.
Помимо этого, в пакет военной помощи войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.
"Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время", – приводит слова Кирби РИА Новости.
Вместе с тем он добавил, что США находятся на постоянной связи с Киевом для оценки его потребностей в оружии.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. В Вашингтоне боятся, что эти дроны могут попасть к российским военным. В США также напомнили о необходимости готовить ВСУ к использованию беспилотных аппаратов.
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