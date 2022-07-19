В Минобороны Германии заявили, что у страны заканчиваются ресурсы для помощи Киеву

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У Вооруженных сил Германии осталось не так много техники и оружия, которые можно передать Украине как военную помощь. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает газета Die Welt.

Она также указала на "доверительные и конструктивные" отношения с главой министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. По ее словам, он осведомлен об ограниченных возможностях бундесвера.

Вместе с тем Ламбрехт подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина и в будущем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жене украинского президента Елене Зеленской, что американцы помогут в восстановлении Украины. Зеленская посещала Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе США. В Госдепартаменте отметили, что это была возможность для госсекретаря подчеркнуть всеобъемлющую и последовательную поддержку народа Украины со стороны США.

