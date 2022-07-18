Совет ЕС согласовал военную помощь Украине еще на 500 млн евро

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Совет ЕС согласовал транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter. Таким образом, общий объем выделенных из Европейского фонда мира (ЕФМ) средств на поставки оружия Киеву достигнет 2,5 миллиарда евро.

Он подчеркнул, что приветствует решение Совета ЕС.

"Европа продолжает поддерживать мир и наши ценности", – подчеркнул Мишель.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины в критический момент боевых действий закончились оружие и военная техника.

По словам чиновника, ресурсов Евросоюза достаточно для того, чтобы продолжать поставки Киеву. Он напомнил о выделении на эти цели из Европейского фонда мира дополнительных 500 миллионов евро, отметив, что этим поддержка Украине не ограничится.

В МИД РФ заявили, что Евросоюз, накачивая Украину вооружениями, нарушает свои обязательства не поставлять оружие в конфликтные точки, где оно может быть использовано против мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

