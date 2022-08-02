Постпредство РФ при ООН отвергло обвинения Блинкена о военном использовании ЗАЭС

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Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы, заявила делегация РФ на конференции стран – участниц ДНЯО.

"На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале постпредства России при ООН.

Делегация РФ также подчеркнул, что за последние несколько месяцев вооруженные формирования Украины совершили ряд провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе поставленных Киеву государствами НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции. По ее словам, такие действия чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

