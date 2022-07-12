Запад опасно балансирует на грани конфликта ядерных держав – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Развязав опосредованное противостояние с Россией, Запад находится на грани войны с ней, что может грозить ядерным конфликтом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит, прямого вооруженного конфликта ядерных держав", – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, гипотетическое прямое столкновение между Россией и странами Запада чревато ядерной эскалацией. Дипломат указала на неприемлемость риторики, нацеленной на искажение позиции Москвы относительно ядерного сдерживания в попытках выставить ее агрессором.
Ранее начальник Главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному конфликту с Москвой и Минском, поскольку традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов. В Кремле данное утверждение комментировать не стали.
Ситуация в мировой политике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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