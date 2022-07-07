В Кремле прокомментировали заявления о подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о подготовке западных стран к войне с Россией и Белоруссией, переадресовав его в Минобороны России.

"Это должны оценивать наши военные коллеги", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному конфликту с Москвой и Минском.

По его словам, Запад планирует сделать это по причине того, что традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов.

Косыгин также добавил, что США планируют превратить Россию и Белоруссию в сырьевые придатки и поставщиков дешевых интеллектуальных и трудовых ресурсов. По его данным, в настоящее время Вашингтон и его союзники пытаются создать очаги напряженности и развязать локальные войны в непосредственной близости от границ Союзного государства.

