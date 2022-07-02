Лукашенко заявил о попытках Украины нанести удар по военным объектам Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Украинские военные несколько дней назад попытались нанести удары по военным объектам Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Но комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины", – приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".
Данный инцидент белорусский лидер назвал провокацией. По его словам, Евросоюз и НАТО заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и новых провокациях для того, чтобы показать белорусов и россиян "в страшном виде", утопить Россию и подобраться к главному сопернику – Китаю.
Лукашенко также напомнил, что Белоруссия не заинтересована в войне, однако ее пытаются туда втянуть. Он подчеркнул, что на Украине нет ни одного белорусского солдата.
Ранее Лукашенко заявил, что за нынешними процесами в мире, как и в прошлом столетии, стоит цивилизованная Западная Европа. Он добавил, что западные соседи, пытающиеся создать из белорусов образ врага, "жадно поглядывают" на приграничные белорусские и украинские территории.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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