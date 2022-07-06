Боррель прокомментировал возможность войны с РФ

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Евросоюз не намерен вступать в войну с Россией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", – сообщил он газете Yomiuri.
По словам Борреля, санкционные ограничения уже начали действовать. В ближайшее время они будут усилены.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. При этом при нападении на РФ будет дан немедленный и сверхмощный ответ.
Медведев подчеркнул необходимость поддержки отечественной науки в условиях санкций, наращивания импортозамещения, внедрения оригинальных российских разработок, а также подготовки перспективных специалистов. Он добавил, что РФ открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными государствами.
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