В Совбезе считают, что РФ неугодна странам Запада в качестве суверенного государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Западным странам неугодно само существование России в качестве суверенного государства, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

"Да (Россия неугодна Западу по факту своего существования в статусе суверенной державы. – Прим. ред.), и история дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили холодную войну СССР. Менее чем через год после окончания Второй мировой войны", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия успешно преодолеет существующие трудности. Президент отметил, что Россия проходит через череду испытаний, однако власти страны и другие государства внимательно относятся к происходящему в гражданской сфере.

До этого глава государства заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. По словам Путина, ни одна страна не может находиться в промежуточном состоянии.

