Захарова прокомментировала слова Шольца о том, что Путин боится "искры демократии" в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит пожаров от "немецких искр". Так она прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Владимир Путин боится распространения "искры демократии" на РФ.

"На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства назвала политическим шоу визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину. По ее словам, все это было сделано на камеры и является частью внутриполитической повестки.

Она напомнила, что сейчас для ведения переговоров существует закрытая видеосвязь. Кроме того, есть спецпредставитель, который "доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам". Захарова отметила, что в этом случае никто не замечает прилет и отлет этого человека.

