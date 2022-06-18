Захарова назвала политическим шоу визит Шольца, Макрона и Драги на Украину

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Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину является частью шоу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, все это было сделано на камеры и является частью внутриполитической повестки.

"Они работают, они работу работают по-рабочему. Вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее", – подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что сейчас для ведения переговоров существует закрытая видеосвязь. Кроме того, есть спецпредставитель, который "доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам". Захарова отметила, что в этом случае никто не замечает прилет и отлет этого человека.

Официальный представитель МИД РФ сказала, что дипломатические вопросы должны решать посольства Украины в Германии, Франции и Италии.

"Правда, они занимаются не дипломатией, они занимаются вербовкой наемников, ну, наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше", – подчеркнула Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном, Шольцем, Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве 16 июня. Президент Франции, лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

