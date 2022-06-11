Вучич проигнорировал призывы Шольца к санкциям против России

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, требуя присоединиться к санкциям против РФ, сообщает Reuters.
"Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях (против Сербии. – Прим. ред.) и не считаем их эффективными", – заявил Вучич.
Он подчеркнул, что Белград и Москву связывают особые отношения. По его словам, Брюссель должен это учитывать.
Ранее Вучич заявил, что Шольц потребовал от страны ввести санкции против России. По словам сербского лидера, он уведомил канцлера Германии о ситуации около Косова и Метохии, а также вопросах энергетики и традиционных отношениях с Москвой. Кроме того, Вучич ознакомил Шольца с трудностями и проблемами страны на фоне экономической ситуации.
В мае президент Сербии заявил, что власти страны будут придерживаться решения Совета нацбезопасности государства по невведению ограничений против РФ, насколько это будет возможно.
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