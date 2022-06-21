Путин заявил, что Россия преодолеет все существующие ограничения

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Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов и заявил, что Россия успешно преодолеет существующие трудности. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", – объяснил глава государства.

Путин отметил, что Россия проходит через череду испытаний, однако власти страны и другие государства внимательно относятся к происходящему в гражданской сфере.

Ранее президент России заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. По словам Владимира Путина, ни одна страна не может находиться в промежуточном состоянии.