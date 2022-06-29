В МИД прокомментировали решение Украины разорвать соглашения по ядерной безопасности с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Решение прекратить действие соглашений с РФ по ядерной безопасности демонстрирует желание Украины разорвать отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сам факт подобных действий режима Зеленского вызывает сожаление, и вновь подтверждается, что киевский режим остается на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией, разрушения нормативной базы двусторонних отношений, и вина за это целиком и полностью лежит на киевском режиме", – цитирует ее ТАСС.
При этом данное решение не наносит никакого ущерба РФ, так как действия по указанным соглашениям в последние десять лет практически не выполнялись.
По словам представителя ведомства, Украина 24 июня заявила о прекращении действия соглашения от 1996 года о сотрудничестве между министерством охраны окружающей и природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности, а также соглашения от 2002 года об обмене информацией, сотрудничестве в области регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности.
Ранее Мария Захарова заявила, что Украины больше не существует в тех границах, которые были до начала российской спецоперации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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