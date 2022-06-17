Украины в прежних границах больше не существует – Захарова

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Украины больше не существует в тех границах, которые были до начала российской спецоперации. Об этом в интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет", – сказала она.

До этого дипломат прокомментировала рекомендацию Еврокомиссии дать Украине статус кандидата в ЕС. По ее словам, подобные обещания являются лжепосылами, которые ничего хорошего под собой не имеют на практике. Манипуляции Запада делают Киеву только хуже, подчеркнула она.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

