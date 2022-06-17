Захарова прокомментировала рекомендацию ЕК дать Украине статус кандидата в ЕС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обещания принять Украину в Евросоюз являются лжепосылами, которые ничего хорошего под собой не имеют на практике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад много лет манипулирует историей вовлеченности Украины в ее структуры. Однако, отметила Захарова, Киеву становится лишь хуже.

Представитель министерства подчеркнула, что обещания становятся более сладкими и манящими, но никакого светлого будущего у Украины не получается.

"Почему так происходит? Наверное, потому что это действительно такой лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет", – приводит ее слова "Интерфакс".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает получение статуса страны – кандидата в Евросоюз. Она добавила, что Украине для вступления в ЕС необходимо проведение реформы по усилению судебной системы и борьбе с коррупцией, а также проведение деолигархизации. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕК за рекомендацию.

