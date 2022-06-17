В МИД РФ назвали фейком информацию о задержании российского шпиона в Нидерландах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сообщения о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ являются вбросом, призванным напугать европейскую общественность "коварными происками" русских. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте ведомства.
Накануне европейские СМИ сообщили о задержании в апреле в Нидерландах якобы сотрудника российской разведки. Отмечалось, что он попал на территорию страны по паспарту гражданина Бразилии и пытался под видом стажера внедриться в Международный уголовный суд в Гааге.
"Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, <...> сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины", – отметила Захарова.
Она обратила внимание на тот факт, что по какой-то причине о задержании сообщили только спустя три месяца, а также подчеркнула, что осуществляемая Нидерландами антироссийская кампания только вредит двусторонним отношениям. Дипломат выразила сожаление в связи с нежеланием Амстердама придерживаться конструктивного подхода в вопросе отношений с Москвой.
Ранее в Великобритании задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 40-летний россиянин был задержан в аэропорту Гатвик в Лондоне при попытке покинуть страну.
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