В Великобритании задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" в пользу РФ – СМИ

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Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы шпионаже в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

Согласно источнику, мужчину задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне, когда он попытался покинуть страну.

Как отмечают в газете, задержанным является россиянин старше 40 лет. Полиция не разглашает информацию о том, куда собирался вылететь мужчина.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США распространяет в соцсетях инструкцию на русском языке о том, как связаться с американской разведкой.

Первые публикации с инструкцией появились в сети 2 мая. Для связи с ЦРУ предлагается использовать VPN. Людей, готовых идти на сотрудничество с разведслужбой, просят сразу называть свое имя, страну проживания, а также характер информации, к которой они имеют доступ.