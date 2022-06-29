Запад предоставил Украине статус кандидата в ЕС, чтобы "освоить" ее территории – МИД РФ

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Брюссель предоставил Украине статус кандидата в Евросоюз, стремясь освоить ее территорию в целях сдерживания России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Запад продолжает нагнетать международную обстановку, искусственно затягивая военную спецоперацию посредством предоставления Киеву военной помощи и политической поддержки.

"Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Это, по сути, является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента в целях сдерживания России", – сказала Захарова.

Она отметила, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС не имеет никакого отношения к развитию экономики Украины и ее демократических институтов.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом объединения в ближайшее время.