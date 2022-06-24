В МИД РФ оценили решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС

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Решением предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз Брюссель способствует продолжению боевых действий в стране, сообщается на сайте МИД РФ.

"Евросоюз вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны – кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28–30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники", – говорится в заявлении ведомства.

Данное решение в МИД России оценивают как намерение использовать пространство СНГ для сдерживания РФ.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, предъявляемые к другим кандидатам строгие критерии сближения с Евросоюзом в настоящее время отодвинуты на второй план.

"Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей", – подчеркнула она в комментарии.

В ведомстве также назвали обычной практикой использование Евросоюзом методов политико-экономического шантажа и давления для принуждения кандидатов на вступление к санкционной политике союза.

"Данный подход ЕС может стать причиной появления новых, более глубоких кризисов в регионе.

"Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет. Об истинных интересах единой и неделимой Европы никто в Евросоюзе больше не заботится", – заключили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом союза в ближайшее время.

