В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ

Росстандарт принял ГОСТ, который устанавливает требования по отслеживанию функционального состояния автомобилистов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в программном обеспечении (ПО) на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Требования вступят в силу с 15 июня. В документе указано, что во время оценки состояния автомобилиста будут проверены физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы. Для исследования планируют использовать системы компьютерного зрения, биометрические датчики и ИИ.

"Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)", – следует из ГОСТа.

В частности, системы должны изучить частоту и длительность зевоты автомобилиста, наклоны головы, а также мимику лица – напряженность или расслабленность. Также нейросеть должна проверить темп речи водителя, интонацию, звуки зевков и вздохов.

По задумке, результаты исследования должны быть применены для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.

Ранее Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Требования вступят в силу в мае. Документ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности для данного вида транспорта.

В частности, чтобы перевести транспортное средство из выключенного состояния в режим движения водитель должен выполнить не менее двух действий. Также на приборной панели должна быть индикация, демонстрирующая, что силовая установка находится в режиме движения, и индикация низкого уровня зарядки батареи.

