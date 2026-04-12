Как минимум 30 человек погибли в давке у цитадели Лаферьер на Гаити

Фото: ТАСС/AP/Odelyn Joseph

По меньшей мере 30 человек погибли в давке на территории цитадели Лаферьер – популярной достопримечательности на севере Гаити. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных спасателей.

Трагедия произошла во время традиционных ежегодных празднований на входе в цитадель. Премьер страны Аликс Дидье Фис-Эме выразил соболезнования семьям погибших. Точная причина произошедшего устанавливается.

Ранее шесть мужчин пострадали на традиционном "голом фестивале" в городе Окаяма в Японии. Трое из них были без сознания. Инцидент произошел в храме "Сайдайдзи Каннон-ин".

Фестиваль ежегодно объединяет тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки "синги", которые приносят удачу. По предварительной информации, участники получили травмы в давке, когда в толпу бросили палочки.