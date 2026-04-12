Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил РИА Новости, что ожидает открытия украинской стороной нефтепровода "Дружба" на следующий день после его возможной победы на парламентских выборах.

Венгерские власти не раз сообщали, что в предвыборную кампанию страны активно вмешивается Украина, в том числе останавливая поступление нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе".

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.

