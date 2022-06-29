РФ ответит на введение визового режима Украиной с учетом своих нацинтересов – МИД

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Россия будет принимать решение об ответе на введение визового режима Украиной с учетом собственных национальных интересов, а также гуманитарного аспекта. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", – сказал дипломат.

Шаг Киева фактически отменяет действие соглашения о безвизовых поездках от 1997 года и соглашения о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов от 2011 года. При этом ранее Украина уже постепенно ограничивала въезд россиян, вводя требования о наличии загранпаспорта, туристического ваучера, обратного билета и прочего.

По словам Полищука, несмотря на все эти действия, российская сторона последние годы продолжала соблюдать указанные соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля его страна введет визовый режим с Россией. Комментируя данное решение, депутаты Госдумы РФ заявили об отсутствии необходимости в симметричных мерах, поскольку у многих россиян на Украине имеются родственники, которым требуется поддержка со стороны РФ.

