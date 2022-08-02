На Украине используют РСЗО HIMARS после консультаций с США – СМИ

Украинские войска применяют американские реактивные системы залпового огня HIMARS только после консультаций с Вашингтоном. В этом признался представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скабицкий, сообщают СМИ.

По его словам, если США не устроит цель, намеченная украинскими военными, они могут отменить удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

